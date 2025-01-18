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  1. Красноярск
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Пикантная кружка: мастер-класс по керамике

Арт-дом «Суть Вещей»
проспект Мира, 94

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Настроение «немного пошалить». Сделай кружку с интересным дизайном, погрузись в процесс и прокачай женскую энергию. Двухдневные занятия, куда входят ручная лепка и глазуровка, 2 обжига и все материалы. Расписание: 18 января 10:00-12:00 22 января 18:30-20:30 25 января 10:00-12:00 30 января 18:30-20:30 Запись по телефону: +7 (983) 611-06-55

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