Настроение «немного пошалить». Сделай кружку с интересным дизайном, погрузись в процесс и прокачай женскую энергию. Двухдневные занятия, куда входят ручная лепка и глазуровка, 2 обжига и все материалы. Расписание: 18 января 10:00-12:00 22 января 18:30-20:30 25 января 10:00-12:00 30 января 18:30-20:30 Запись по телефону: +7 (983) 611-06-55