Перформанс: жизнь как искусство
площадь Мира, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Современное искусство совсем не похоже на классическое в своих новых видах — инсталляциях, перформансах, видео-арте и т. п. На лекции ты познакомишься с новыми типами изобразительного искусства и в первую очередь рассмотришь перформанс: для многих шокирующие, радикальные и сомнительные действия «художников тела» зачастую становятся «точкой входа» в современное искусство. Лекция об зарождении перформанса, выдающихся мастерах и смыслах искусства действия. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета
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