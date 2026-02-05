Современное искусство совсем не похоже на классическое в своих новых видах — инсталляциях, перформансах, видео-арте и т. п. На лекции ты познакомишься с новыми типами изобразительного искусства и в первую очередь рассмотришь перформанс: для многих шокирующие, радикальные и сомнительные действия «художников тела» зачастую становятся «точкой входа» в современное искусство. Лекция об зарождении перформанса, выдающихся мастерах и смыслах искусства действия. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета