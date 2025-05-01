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  1. Красноярск
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Ностальгия по настоящему

улица Ленина, 22

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1500₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Откровенный диалог о важном, о вечном - о любви. Концерт на музыку Микаэла Таривердиева и стихи русских поэтов - Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадуллиной. В программе прозвучат известные, прежде всего по советским кинофильмам, песни.

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