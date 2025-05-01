Возраст 12+
Выставки
Концерты
Про событие
Откровенный диалог о важном, о вечном - о любви. Концерт на музыку Микаэла Таривердиева и стихи русских поэтов - Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадуллиной. В программе прозвучат известные, прежде всего по советским кинофильмам, песни.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи