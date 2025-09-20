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Музыкально-поэтический вечер «Девичьи грёзы»

Квартира Академика, улица Академгородок, 66

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Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Важные слова и живая музыка — откровенно, глубоко, честно. Вместе с Полиной на сцене выступят участницы поэтического проекта «Девичьи грёзы». За инструментом — композитор и пианист Иван Никандров, чья музыка наполнит пространство тонкими оттенками эмоций и создаст особую чувственную ауру вечера.

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