Музыкально-поэтический вечер «Девичьи грёзы»
Квартира Академика, улица Академгородок, 66
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1600₽
Возраст 16+
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Про событие
Важные слова и живая музыка — откровенно, глубоко, честно. Вместе с Полиной на сцене выступят участницы поэтического проекта «Девичьи грёзы». За инструментом — композитор и пианист Иван Никандров, чья музыка наполнит пространство тонкими оттенками эмоций и создаст особую чувственную ауру вечера.
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