Важные слова и живая музыка — откровенно, глубоко, честно. Вместе с Полиной на сцене выступят участницы поэтического проекта «Девичьи грёзы». За инструментом — композитор и пианист Иван Никандров, чья музыка наполнит пространство тонкими оттенками эмоций и создаст особую чувственную ауру вечера.