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  1. Красноярск
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Любовь и французские песни

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Атмосфера, где встречаются любовь и французская музыка. Тебя ждёт приветственный фуршет с изысканными французскими угощениями — отличный повод насладиться тёплой и душевной атмосферой в уютной камерной обстановке. После ты отправишься в увлекательное путешествие по великим французским хитам, которые ты наверняка знаешь и любишь. О малоизвестных фактах и истории этих песен расскажет Анастасия Горожанкина — преподаватель французского языка и страстный поклонник французской музыки. Завершит вечер изюминка события — камерный часовой концерт Мадемуазель Шарлотт. Под аккомпанемент гитары она исполнит знаменитые песни о любви, наполнив этот вечер поэзией, эмоциями и атмосферой настоящего французского шика.

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