Атмосфера, где встречаются любовь и французская музыка. Тебя ждёт приветственный фуршет с изысканными французскими угощениями — отличный повод насладиться тёплой и душевной атмосферой в уютной камерной обстановке. После ты отправишься в увлекательное путешествие по великим французским хитам, которые ты наверняка знаешь и любишь. О малоизвестных фактах и истории этих песен расскажет Анастасия Горожанкина — преподаватель французского языка и страстный поклонник французской музыки. Завершит вечер изюминка события — камерный часовой концерт Мадемуазель Шарлотт. Под аккомпанемент гитары она исполнит знаменитые песни о любви, наполнив этот вечер поэзией, эмоциями и атмосферой настоящего французского шика.