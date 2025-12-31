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Куранты & Бубны

Tunguska, улица Весны, 30

Начало:

Завершение:

13000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь, где ты сможешь погрузиться в традиции встречи Нового года у разных коренных народов Енисейской Сибири. Шаманы и их тотемные животные, духи и обрядовые танцы, огонь и очищающий дым, гадания и ритуалы: путешествие по культурным обычаям жителей Красноярского края обернётся настоящим театральным представлением от актёров титулованного красноярского театра. Музыка – ещё одна важная часть мистической атмосферы, за которую будет отвечать эвенкийская певица AINA. В основе её программы – горловое пение, варган и северные легенды, которые окутают своей магией каждого. Помимо этого, за музыкальную часть будет отвечать диджей Side Step. Команда кухни во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представит новогоднее меню с гастрономическими хитами – чёрный оливье, заливное с тартаром из оленя, тугун под шубой, чафан и другие блюда любимого праздника. Бренд-сомелье Екатерина Боброва подобрала лучшие этикетки вина под каждую позицию и запаслась игристым, а команда бара во главе с шеф-барменом Дмитрием Трушиным готовят свежие настойки и новое коктейльное предложение, которое можно пробовать всю ночь и новогодние праздники. + Будет фотограф, который поможет запечатлеть эту ночь. Стоимость на одного человека: 13 000 рублей, где 5000 рублей – входной билет, а 8000 рублей – депозит. Предзаказ обязателен. Бронь по номеру телефона.

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