ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Коллаж, ассамбляж, кураж!

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На экскурсии от куратора Анастасии Безвершук ты познакомишься с экспозицией «Коллаж, ассамбляж, кураж!». Ты сможешь узнать про оригинальный творческий подход художницы Марии Алигожиной, чья детская непосредственность при общении с разнообразием мира вещей и микрохлама открывает ей безграничный простор для экспериментов и предлагает зрителю начать поиски для свободного самовыражения. Это философия и творческий путь развития художницы Марии Алигожиной. Отправной точкой для автора стали плоские коллажные изображения, которые эволюционировали в объемные украшения, ready-made инсталляции и перформансы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста