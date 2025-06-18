На экскурсии от куратора Анастасии Безвершук ты познакомишься с экспозицией «Коллаж, ассамбляж, кураж!». Ты сможешь узнать про оригинальный творческий подход художницы Марии Алигожиной, чья детская непосредственность при общении с разнообразием мира вещей и микрохлама открывает ей безграничный простор для экспериментов и предлагает зрителю начать поиски для свободного самовыражения. Это философия и творческий путь развития художницы Марии Алигожиной. Отправной точкой для автора стали плоские коллажные изображения, которые эволюционировали в объемные украшения, ready-made инсталляции и перформансы.