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«Кино за гаражами»: андеграунд-фестиваль под открытым небом

«Енисей кино», ул. Пролетарская, 153

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Кино
Выставки
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Погружение в мир уличного искусства и независимого кино. Дерзкий, свободный, вдохновляющий — именно таким будет этот вечер в компании единомышленников. Программа фестиваля: 19:00 — Сбор гостей 19:00–21:30 — Гаражная распродажа и выставка работ художника Ильи Троева. Ты погрузишься в атмосферу андеграунда на маркете с уникальной одеждой, арт-объектами и необычными находками. Параллельно насладишься выставкой уличного искусства, где граффити органично сливаются с пространством. 19:30–20:30 — Мастер-класс «Бетонный забор». Преврати обычные гипсовые заборчики и кашпо в настоящие арт-объекты. Участники смогут создать собственные шедевры в стиле уличного искусства — от психоделических узоров до социальных граффити. Все материалы предоставляются. Готовые работы можно забрать с собой или оставить на фестивальной выставке. *данный МК оплачивается отдельно. 20:30–21:30 — Мастер-класс «Импровизация в уличном театре». Актёр Глеб Саломахин научит превращать обычные тротуары в театральные подмостки, а случайных прохожих — в соучастников перформанса. Только живая игра и энергия улиц! 21:30–22:00 — Музыкальное выступление рок-группы I-U. Зарядитесь энергией живого звука! 22:00 — Показ короткометражек Фестиваля Уличного Кино. Ежегодный зрительский смотр лучших работ российских режиссёров.

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