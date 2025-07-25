Погружение в мир уличного искусства и независимого кино. Дерзкий, свободный, вдохновляющий — именно таким будет этот вечер в компании единомышленников. Программа фестиваля: 19:00 — Сбор гостей 19:00–21:30 — Гаражная распродажа и выставка работ художника Ильи Троева. Ты погрузишься в атмосферу андеграунда на маркете с уникальной одеждой, арт-объектами и необычными находками. Параллельно насладишься выставкой уличного искусства, где граффити органично сливаются с пространством. 19:30–20:30 — Мастер-класс «Бетонный забор». Преврати обычные гипсовые заборчики и кашпо в настоящие арт-объекты. Участники смогут создать собственные шедевры в стиле уличного искусства — от психоделических узоров до социальных граффити. Все материалы предоставляются. Готовые работы можно забрать с собой или оставить на фестивальной выставке. *данный МК оплачивается отдельно. 20:30–21:30 — Мастер-класс «Импровизация в уличном театре». Актёр Глеб Саломахин научит превращать обычные тротуары в театральные подмостки, а случайных прохожих — в соучастников перформанса. Только живая игра и энергия улиц! 21:30–22:00 — Музыкальное выступление рок-группы I-U. Зарядитесь энергией живого звука! 22:00 — Показ короткометражек Фестиваля Уличного Кино. Ежегодный зрительский смотр лучших работ российских режиссёров.