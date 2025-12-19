Новогодний концерт, где ты можешь показать своё творчество или просто насладиться приятной компанией. Важное условие — тематический костюм. Что же будет на концерте: – Живые выступления под гитару и не только. Ходят слухи, что будут даже танцы и стихи – Викторина. Самые атмосферные и добрые вопросы, про самый волшебный праздник в году – Розыгрыш призов Для желающих выступить вход по регистрации. Для слушателей вход свободный.