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Джем в советском стиле

Краевая молодежная библиотека, улица имени Газеты Пионерская Правда, 3А

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Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Выставки
Концерты

Про событие

Новогодний концерт, где ты можешь показать своё творчество или просто насладиться приятной компанией. Важное условие — тематический костюм. Что же будет на концерте: – Живые выступления под гитару и не только. Ходят слухи, что будут даже танцы и стихи – Викторина. Самые атмосферные и добрые вопросы, про самый волшебный праздник в году – Розыгрыш призов Для желающих выступить вход по регистрации. Для слушателей вход свободный.

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