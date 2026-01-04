Тёплые люди, любимые песни, живая музыка. Будешь громко петь и сильно танцевать. Это хор без правил и оценок — уметь петь необязательно. Звучи, как чувствуешь! Меджик произойдёт прямо у тебя на глазах: всего за пару часов музыкальная команда проекта превратит незнакомых людей в самый тёплый хор и докажет, что петь может каждый. Репертуар: Расскажи, Снегурочка (из м/ф «Ну, погоди») Максим — Знаешь ли ты + Отпусти и забудь (из м/ф «Холодное сердце») Надежда Кадышева — Плывёт веночек Комбинация — Два кусочека колбаски Аида Ведищева — Помоги мне Моя Мишель — Зима в сердце Майя Кристалинская — А снег идёт + Земфира — Искала Виагра — Попытка №5 Новогоднее попурри Мираж — Новый герой + Музыка нас связала + Юрий Шатунов — Седая ночь Для красивого фотоотчёта и праздничной атмосферы просим по возможности соблюсти дресс-код: СИЯЙ Разогревай связки и готовься к волшебному вечеру.