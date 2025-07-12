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История одного несовершенства

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Художница Мария Алигожина с куражом превращает несовершенства мира в произведения искусства. Когда-то она почувствовала творческий импульс в человеческой неловкости и непохожести на других: «кулёма — это неловкий, неумелый человек…, в детстве меня так называли родственники, когда я делала какую-нибудь милую безобидную глупость или неловко косячила. Кулёма — это человек, который таковым быть не стесняется. Игра в момент. Равноценно для всех». На мастер-классе ты познакомишься с выставкой и на основе полученного опыта в игровой форме прикоснёшься к теме несовершенства и спрятанной в нём энергии. Какие мысли и эмоции пробуждает выставка, какой импульс в теле? В итоге участники создадут перформативные действия, объединенные общей темой скрытого в несовершенстве дара.

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