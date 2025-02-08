Уже 10 лет культ Гримы Могущественного странствует по окутанным тьмой землям и опутывает, словно крепкими корнями, сердца своих последователей. За это время из студийного проекта Grima, благодаря упорной работе, смогли стать полноценной живой группой, выпустить 5 альбомов и дать сотни концертов в более чем 20 странах мира. Культ стал больше, и его последователи разжигают сигнальные костры во имя великого Лесного Владыки.