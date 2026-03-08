8 марта не праздник весны, красоты и цветов. Это торжество равноправия, солидарности и борьбы с предрассудками. Тебя ждёт лекция, концерт и арт-маркет. Девушки из литературного клуба R'MARS подготовили доклад на тему «История женского движения», который раскроет действительную суть праздника. Прямо перед музыкальной частью вечера. Группы: — Гостем фестиваля станет Кузьма Чесновский — фронтмен пост-панк группы Felice Rivarez из Омска. Шум барабанов и синтезаторов сменится на минимализм акустической гитары и вокала, отчего песни о справедливости станут ещё ближе. — Монголоид — группа, которая не нуждается в представлении. Шарм красноярского подполья прозвучит в акустике. — Русская Лапта — не группа, а явление. Не музыка, а событие. Не мат-рок, а эмо-джаз. — Станция «R.I.P.» — никаких конечных. Только вперёд, спасать лес. — Felice Rivarez — Некоммерческий проект нескольких энтузиастов, чьи имена абсолютно не важны, но важна их попытка подойти к музыке на стыке всех жанров и культур, заглянуть за рамки привычно-елейных звуков общества потребления и нести в новой форме бессмертные идеи справедливости на данном витке сияющей спирали истории. Часть собранных в день фестиваля денег отправится в качестве поддержки в Центр «Сёстры».