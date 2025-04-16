Дрейф — это свободное перемещение в пространстве без определённого плана или цели, отличающееся от свободной прогулки тем, что предполагает фиксацию эмоций и ощущений в процессе. Подобно поисковому отряду участники дрейфа отправятся исследовать пространство, позволяя себе случайно наткнуться на что-то неизведанное, интересное и неожиданное: архитектуру здания, мебель, искусство, навигацию, обращая внимание на людей, которые встречаются на пути, их поведение и взаимодействие со средой. Ощутить связь с окружающим пространством поможет научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», медиатор Элла Ефремова.