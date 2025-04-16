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  1. Красноярск
  2. События

Дрейф по музею

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Дрейф — это свободное перемещение в пространстве без определённого плана или цели, отличающееся от свободной прогулки тем, что предполагает фиксацию эмоций и ощущений в процессе. Подобно поисковому отряду участники дрейфа отправятся исследовать пространство, позволяя себе случайно наткнуться на что-то неизведанное, интересное и неожиданное: архитектуру здания, мебель, искусство, навигацию, обращая внимание на людей, которые встречаются на пути, их поведение и взаимодействие со средой. Ощутить связь с окружающим пространством поможет научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», медиатор Элла Ефремова.

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