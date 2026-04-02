Не меньше Марины Абрамович в современном искусстве известен Бэнкси, а уличное искусство, вероятно, самый любимый и понятный вид современного искусства у зрителей (конечно, если это не откровенное хулиганство). Лекция представит творчество самых известных художников стрит-арта и его историю. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета