Дизайн имени или декор улиц: современное уличное искусство
площадь Мира, 1
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600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Не меньше Марины Абрамович в современном искусстве известен Бэнкси, а уличное искусство, вероятно, самый любимый и понятный вид современного искусства у зрителей (конечно, если это не откровенное хулиганство). Лекция представит творчество самых известных художников стрит-арта и его историю. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета
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