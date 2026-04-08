Цианотипия — фотографический процесс, основанный на использовании светочувствительных солей железа, которые при контакте с ультрафиолетом создают изображение в характерных тонах цвета берлинской лазури. Эта старинная техника сохраняет свою актуальность в современном искусстве благодаря эстетике и широким экспериментальным возможностям. Художница Анастасия Безвершук переосмысляет традиционную цианотипию, сочетая её с разнообразными материалами: от антикварных рам и текстиля до бисера и архивных фотографий. Её мастер-класс рассчитан на 5 занятий, которые последовательно раскрывают все тонкости этого альтернативного метода печати. Что тебя ждёт? - работа с растворами, подготовка материалов - цианотипия на бумаге - цианотипия на ткани В результате участники не только освоят технологию цианотипии, но и создадут ряд собственных работ, пробуя различные подходы и материалы.