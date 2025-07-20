Сатанинский шабаш в сердце Сибири! Мрачный и беспощадный блэк-метал фест, где тьма смыкается над головами, а звук разрывает души на части. Жди ледяных рифов, воющих голосов из бездны и ритмов, словно бьющих по костям. Здесь нет места свету — только хаос, отчаяние и истинная тьма. Приготовься к кровавому ритуалу под смертельные завывания гитар. Создадут эту гнетущую атмосферу: — Heskain (Black Death Metal) — Bastard (Hell Black Metal) — Black and white faces (Goat Black Metal|Кодинск) — Behrosth (Magick Metal|Барнаул) — Wiatr Przystojnych Mezczyzn (Blackened Crust|Канск) Готовься! Тьма уже ждет тебя.