ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Bloody Hate Fest

Клуб Галерея «Эрмитаж», улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Стендап
Концерты

Про событие

Сатанинский шабаш в сердце Сибири! Мрачный и беспощадный блэк-метал фест, где тьма смыкается над головами, а звук разрывает души на части. Жди ледяных рифов, воющих голосов из бездны и ритмов, словно бьющих по костям. Здесь нет места свету — только хаос, отчаяние и истинная тьма. Приготовься к кровавому ритуалу под смертельные завывания гитар. Создадут эту гнетущую атмосферу: — Heskain (Black Death Metal) — Bastard (Hell Black Metal) — Black and white faces (Goat Black Metal|Кодинск) — Behrosth (Magick Metal|Барнаул) — Wiatr Przystojnych Mezczyzn (Blackened Crust|Канск) Готовься! Тьма уже ждет тебя.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

мукка
мукка

от 2000₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста