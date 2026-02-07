Событие, которое объединит парение с травяными отварами по народным рецептам, пение и слушание старинных песен. Что тебя ждёт: — Попаришься в русской бане с травяными отварами по народным рецептам — Споёшь хором с другими участницами и послушаешь старинные песни в исполнении Софии Кефер — Узнаешь, как задобрить банника, не наткнуться на чертей и почему раньше невесты перед свадьбой мылись и плакали в бане — Погадаешь, как это делали девушки в старину — Узнаешь про баню в контексте народной традиционной культуры (мифология, традиции и обряды) — Отведаешь традиционные кушанья