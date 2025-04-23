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ASMR-вечер поэзии

Краснодарская улица, 37

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Необычное

Про событие

Для тех, кто устал от суеты, стресса и шума. Для тех, кто хочет отдохнуть, ищет вдохновение и желает побыть наедине с собой. Приходи услышать легкие стихи под звуки природы, «оторваться от реальности» с вдохновением, обновиться под треск свечей и наполниться творчеством для новых свершений. Волшебная атмосфера, мягкий свет, шепот стихов и твой персональный ASMR-опыт. Полина Мельникова -драматург, поэтесса, артист из Сибири. Создает камерные шоу и моноспектакли с авторскими произведениями, драматургией и живой музыкой. Ее творчество знакомит зрителей с собой настоящими, вдохновляет, сближает и объединяет, дарит вдохновение для новых свершений.

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