Для тех, кто устал от суеты, стресса и шума. Для тех, кто хочет отдохнуть, ищет вдохновение и желает побыть наедине с собой. Приходи услышать легкие стихи под звуки природы, «оторваться от реальности» с вдохновением, обновиться под треск свечей и наполниться творчеством для новых свершений. Волшебная атмосфера, мягкий свет, шепот стихов и твой персональный ASMR-опыт. Полина Мельникова -драматург, поэтесса, артист из Сибири. Создает камерные шоу и моноспектакли с авторскими произведениями, драматургией и живой музыкой. Ее творчество знакомит зрителей с собой настоящими, вдохновляет, сближает и объединяет, дарит вдохновение для новых свершений.