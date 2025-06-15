Авторская StandUp лекция художника Елены Лукиянчук об истории знаменитой коллекции французской модернистской живописи в России. Тебя ждут интересные факты о жизни известного коллекционера и история формирования его коллекции, о новой живописи и знаковых на сегодня живописцах, чьё творчество не понимали в начале 20 века. Погружение в атмосферу и ожившие образы легенд современного искусства начала 20 века. Благодаря поразительной интуиции богатый русский купец Сергей Щукин собрал накануне Первой мировой войны уникальную коллекцию французской живописи конца XIX — начала ХХ века, став величайшим коллекционером столетия. Он опередил своё время, меценат сумел собрать две сотни шедевров и рискнул заказать Анри Матиссу панно «Танец», которое спустя сто лет назовут Джокондой нового искусства. Ставшие классикой, хрестоматийные, картины Ренуара, Мане, Ван Гога, Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо, хранящиеся в Пушкинском музее и Эрмитаже, входили в собрание Щукина, чье собирательство казалось современникам безумием.