Авторские stand-up лекции Елены Лукиянчук, художника, члена Творческого союза художников России, гида по Парижу и Санкт-Петербургу. — 29 июня : «Молодой Пикассо в Париже» Лекция «Молодой Пикассо в Париже» расскажет о том времени, которое сам Пикассо называл «счастливейшим». О том времени, когда сказочно богатый художник жил "без гроша с кармане, но был по-настоящему знаменитым«.История покорения юным испанцем французской столицы, история его страхов, сомнений, побед и провалов поможет нам поближе познакомиться с художником, чья личность и творчество вот уже второе столетие вызывают невероятный интерес. — 3 июля: «Серовин и Коров» Верная, трогательная, всепрощающая, непростая и труднообъяснимая дружба связывала главных звезд российской живописи начала ХХ века. Коровин, первый русский импрессионист, и Серов, главный российский портретист своего времени, познакомились сказочном Абрамцево, «подмосковном Барбизоне» и «колыбели русского модерна», и дружили больше четверти века, до смерти Серова.