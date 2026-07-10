Мистическая трагикомедия. Пьеса рассказывает о судьбе обобщенного человека, показывая основные этапы его жизни от рождения до смерти. Противостояние Человека и некой таинственной силы, олицетворяющей судьбу, рок или высшие силы, которые управляют его жизнью. Она затрагивает вопросы о смысле жизни, предназначении человека, вере, а также о роли судьбы и рока. Посмотришь ли ты в бездну? Если она смотрит в тебя. Продолжительность: 2 часа 20 минут, антракт 15 минут