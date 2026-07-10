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Жизнь Человека

Театр «МОЙ»
Зиповская улица, 5В

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мистическая трагикомедия. Пьеса рассказывает о судьбе обобщенного человека, показывая основные этапы его жизни от рождения до смерти. Противостояние Человека и некой таинственной силы, олицетворяющей судьбу, рок или высшие силы, которые управляют его жизнью. Она затрагивает вопросы о смысле жизни, предназначении человека, вере, а также о роли судьбы и рока. Посмотришь ли ты в бездну? Если она смотрит в тебя. Продолжительность: 2 часа 20 минут, антракт 15 минут

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