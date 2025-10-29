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Женская терапевтическая группа поддержки «Никто не видит меня такой, какая я есть...»

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2000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Женская группа, где можно быть собой — без роли, напряжения и необходимости «соответствовать». Очные встречи раз в месяц в атмосфере принятия и уважения. Работа с психологом в гештальт-подходе. Арт-практики: рисование, фото, глина — чтобы выразить то, что сложно сказать словами. Поездки на природу и дополнительные тёплые встречи. Это пространство, где тебя видят, слышат и поддерживают. Без оценок. Без спешки. С вниманием к тебе настоящей. Группа будет закрытой (до 10 участниц). Идёт набор — старт в октябре.

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