Женская группа, где можно быть собой — без роли, напряжения и необходимости «соответствовать». Очные встречи раз в месяц в атмосфере принятия и уважения. Работа с психологом в гештальт-подходе. Арт-практики: рисование, фото, глина — чтобы выразить то, что сложно сказать словами. Поездки на природу и дополнительные тёплые встречи. Это пространство, где тебя видят, слышат и поддерживают. Без оценок. Без спешки. С вниманием к тебе настоящей. Группа будет закрытой (до 10 участниц). Идёт набор — старт в октябре.