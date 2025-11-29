Три истории, в которых каждая может найти себя. Это вовсе не значит, что зрителем могут быть только представительницы прекрасного пола. Иногда очень хочется приоткрыть занавес сильных и независимых дам, которые способны голыми руками сворачивать горы! Им тоже бывает больно и тяжело. Это необычный спектакль, он ни о ком и о каждом одновременно. В нём нет конкретной сверхзадачи, есть только огромное желание показать внутренний мир и логику, которую все так пытаются разгадать.