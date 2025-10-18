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Про событие
Основа программы всех сборных концертов «Премьеры», будь то праздник, посвящённый Дню города, или новогодний концерт. Мобильный гибкий театр, умеющий подстраиваться под любые режиссёрские задачи и воплощать самые смелые идеи. Его труппа состоит из ярких солистов-вокалистов широкого жанрового диапазона и балета, владеющего разнообразным хореографическим языком. За годы жизни Музыкальный шоу-театр «Премьера» накопил солидный репертуар. Это вошедшие в золотой фонд вокальные сольные и ансамблевые композиции, танцевальные сюиты, захватывающие дух номера воздушных гимнастов.
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