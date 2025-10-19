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Яма

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Выпускной спектакль базового актерского курса ACT. LAB 24 по мотивам произведения А. Куприна «Яма» «Яма» — это история о сильных и слабых женщинах, вынужденных продавать свое тело, но не способных продать свою душу. Это попытка понять, что происходит с человеком, оказавшимся на социальном дне. Способен ли он найти свой путь к свету? Этот спектакль — погружение в темные глубины человеческой души, в мир, где отчаяние соседствует с надеждой и поиском света. Приготовься к откровенности и бескомпромиссности. Что такое истинная свобода? Где проходит граница между грехом и искуплением? Способна ли любовь спасти даже в самых безнадежных условиях? Ответы на эти вопросы найдем вместе на премьере спектакля . Режиссер и мастер курса — Ксения Овчинникова.

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