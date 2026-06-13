В сказках мы часто видим бабу Ягу, как ведьму, которая озлоблена на весь мир и только и делает, что строит козни главным героям. Но злодеями — не рождаются. Ими становятся, переживая боль, потерю и разочарование. Это история о девушке Ягине, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога Велеса. И эта любовь, взаимная и чистая, не имеет права на существование только потому, что так переплетены судьбы героев. Так что же всё-таки сильнее: чувства или «слово свыше»? Этот спектакль — сказание не о любви, а о борьбе за право любить. Тебя ждёт погружение в славянскую мифологию и атмосферу, обряды, традиции и вся правда о том, как Ягиня стала Бабой Ягой. С первого шага ты попадёшь в волшебный лес, где в полночь оживают мифические существа и начинается настоящая магия.