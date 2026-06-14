Я купила Робота
Зиповская улица, 5В
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Фантастическая комедия-мелодрама о поиске идеала и к чему это приводит. Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Артур — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Леры. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что такое идеальные отношения.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи