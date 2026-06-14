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Я купила Робота

Театр «МОЙ»
Зиповская улица, 5В

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Фантастическая комедия-мелодрама о поиске идеала и к чему это приводит. Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Артур — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Леры. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что такое идеальные отношения.

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