Фантастическая комедия-мелодрама о поиске идеала и к чему это приводит. Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Артур — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Леры. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что такое идеальные отношения.