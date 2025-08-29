Лето замедляет шаг, но мы продлим его волшебство — под мерцание первых звёзд, тёплый ветер в волосах и гипнотические ритмы WOLS Live Quartet. - WOLS Live Quartet — глубина импровизации и энергия живого звука. - DJ Mikhan & DJ Collage — согреют тебя атмосферными сетами. - Световая поддержка от ЛУЧ.