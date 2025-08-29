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Wols Live Quartet

Капитан неба
улица Мира, 70

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Лето замедляет шаг, но мы продлим его волшебство — под мерцание первых звёзд, тёплый ветер в волосах и гипнотические ритмы WOLS Live Quartet. - WOLS Live Quartet — глубина импровизации и энергия живого звука. - DJ Mikhan & DJ Collage — согреют тебя атмосферными сетами. - Световая поддержка от ЛУЧ.

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