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Лето замедляет шаг, но мы продлим его волшебство — под мерцание первых звёзд, тёплый ветер в волосах и гипнотические ритмы WOLS Live Quartet. - WOLS Live Quartet — глубина импровизации и энергия живого звука. - DJ Mikhan & DJ Collage — согреют тебя атмосферными сетами. - Световая поддержка от ЛУЧ.
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