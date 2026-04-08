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Капитан неба

Краснодар, улица Мира, 70

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В старом центре Краснодара на 14-этажном здании расположен уютный кинотеатр под открытым небом. Это идеальное место для романтических встреч и киносвиданий. Здесь можно насладиться просмотром любимых фильмов в уникальной атмосфере. Когда заходит солнце и зажигаются огни города, атмосфера на крыше становится просто волшебной. Рядом с избранным человеком, под открытым небом, в окружении красивого городского пейзажа – это по-настоящему романтично. Работает бар и кухня. Попкорн, мармелад и начос, подушки и тёплые пледы. Обзор города на 360° в самом центре южной столицы. Платно (кресла/диваны — 800?, удобные стулья с мягкой подушкой 600?). Бронь билетов http://wa.me/79189993366 Сайт: http://kapitanneba.ru/
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