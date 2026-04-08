Villa Verde - это проект известного шеф-повара Ивана Мандрика, который расположился в историческом месте Краснодара. Территория ресторана напоминает цветущий сад, в центре которого возвышается белоснежная ротонда. Кинопоказы здесь проходят несколько раз в месяц в рамках проекта «Кино на траве» от интеллектуального клуба «Культпросвет». Также в после показа проходит обсуждение ленты с психологом или философом. Стоимость 700?. Чтобы посетить киносеанс в Villa Verde, вам необходимо записаться по телефону/ ватсап.