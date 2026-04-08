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Амфитеатр в этно-дворике «Тулум»

Краснодар, Красная улица, 174/3

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Это одновременно и бар-ресторан, и кинотеатр под открытым небом, и крутейший танцпол :) Пространство расположено в самом сердце Краснодар, неподалеку от памятника Шурику и Лидочке. Интерьер «летника» выполнен в этно-стиле. Собрана эклектичная мебель, под ногами солома и песок, много зелени и натурального дерева, повсюду фигуры зверей, арт-объекты и зоны отдыха. На экране можно увидеть самые разные ленты: от культовых фильмов и шедевров мирового кино до аниме. С понедельника по четверг здесь проходят кинопоказы под открытым небом в уютной атмосфере. В среду, чаще всего, детская программа: кулинарный мастер-класс и мультики. За афишей можно следить в соцсетях. Вход свободный.
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