Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Как выстраивать общение так, чтобы тебя слышали, уважали и воспринимали всерьёз — без давления и игр. Тёплый мастер-класс с психологом и преподавателем этикета. На встрече разберут: • основы женской коммуникации • ошибки, которые разрушают контакт • как вызывать уважение в общении с мужчинами • этикет в диалоге, поведении и подаче себя Зеленская Мария — психолог, гештальт-терапевт Мастер-класс поможет выстроить успешную коммуникацию с мужчинами.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи