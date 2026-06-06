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  1. Краснодар
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Встреча для женщин о коммуникации и этикете

Северная улица, 324А

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как выстраивать общение так, чтобы тебя слышали, уважали и воспринимали всерьёз — без давления и игр. Тёплый мастер-класс с психологом и преподавателем этикета. На встрече разберут: • основы женской коммуникации • ошибки, которые разрушают контакт • как вызывать уважение в общении с мужчинами • этикет в диалоге, поведении и подаче себя Зеленская Мария — психолог, гештальт-терапевт Мастер-класс поможет выстроить успешную коммуникацию с мужчинами.

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