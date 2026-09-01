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Независимое издательство Ad Marginem при поддержке «Яндекс Книг» привезёт в Краснодар фестиваль «По краям». В программе — книжная распродажа со скидками до 50%, лекции, дискуссии, шахматный турнир и кинопоказ. В «Библиотеке Кофе» на Мира, 1. В субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00 выложат полторы тысячи книг по философии, науке, искусству и современной культуре. Художка и умненький мерч будут. 26 сентября, суббота — «Библиотека Кофе» 13:30 — «Сюжет перехода: от волшебной сказки до современной литературы». Встреча с литературоведом и ведущей книжного клуба Настасьей Пономаревой. 15:00 — лекция переводчика и философа Александра Михайловского «Человек в эпоху техники: о ком „Рабочий“ Юнгера». 15:00–20:00 — блиц-обучение шахматам от Rep Chess x Ad Marginem, свободная игра, мастер-класс для новичков и партия с организатором. 17:00 — лекция историка Анастасии Передреевой «Образ Екатеринодара?Краснодара в воспоминаниях современников XIX–XX веков». 26 сентября, суббота — книжный «Чарли» 16:00 — ридинг «Похорон Патрика Дигнэма» Джеймса Джойса с литературоведом и лектором Vita Nuova Верой Ткаченко. 19:00 — беседа с переводчиком Александром Михайловским о романах «Штурм», «Сердце искателя приключений» и «Сады и дороги». 27 сентября, воскресенье — «Библиотека Кофе» 14:00 — лекция философа Алексея Верзунова «Экономика каменного века» о жизни охотников и собирателей. 15:30 — разговор «Театр без сцены: как почувствовать иммерсивный театр» с театром «Дом мецената». 17:00 — лекция архитектора Джамала Поладова «Дома из блоков: как на Кубани экспериментировали с жильём в 1960–1980-х». 18:30 — показ фильма «Фауст» с последующим обсуждением с кинокритиком Виктором Венгерским. 27 сентября, воскресенье — книжный «Чарли» 16:00 — лекция филолога Елены Хомухиной «Минуя (перешагивая) подражание: Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюньитиро». 19:00 — винный ридинг романа Срджана Валяревича «Комо» с Кирой Кац и дегустацией тихих вин «Абрау-Дюрсо». Нужна регистрация (https://admarginempress.timepad.ru/event/4199315/). «Библиотека Кофе», Мира, 1; книжный «Чарли», Коммунаров, 58
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