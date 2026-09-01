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Безумное чаепитие

Зацепи Кофе, Постовая улица, 34/2

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Иммерсивный спектакль, где зритель становится частью большой истории. Здесь не будет сцены, от которой тебя отделяет ряд кресел. История разворачивается рядом — за соседним столом, между гостями, в случайном взгляде и фразе, которая вдруг оказывается обращена именно к тебе.

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