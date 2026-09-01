Иммерсивный спектакль, где зритель становится частью большой истории. Здесь не будет сцены, от которой тебя отделяет ряд кресел. История разворачивается рядом — за соседним столом, между гостями, в случайном взгляде и фразе, которая вдруг оказывается обращена именно к тебе.