Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Иммерсивный спектакль, где зритель становится частью большой истории. Здесь не будет сцены, от которой тебя отделяет ряд кресел. История разворачивается рядом — за соседним столом, между гостями, в случайном взгляде и фразе, которая вдруг оказывается обращена именно к тебе.
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