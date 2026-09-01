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Фестивали
Про событие
Догдей вместе с Лё Туту. На котором будет всё, что нужно для хорошего собачьего дня: DJ-сет от Ильи PZ, маркет с красивыми и полезными вещами для питомцев, салон красоты со стразами и парфюмом, скетчи, розыгрыши и много поводов познакомиться и повеселиться.
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