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  1. Краснодар
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ДогДей

Колхозная улица, 5

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Догдей вместе с Лё Туту. На котором будет всё, что нужно для хорошего собачьего дня: DJ-сет от Ильи PZ, маркет с красивыми и полезными вещами для питомцев, салон красоты со стразами и парфюмом, скетчи, розыгрыши и много поводов познакомиться и повеселиться.

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