Догдей вместе с Лё Туту. На котором будет всё, что нужно для хорошего собачьего дня: DJ-сет от Ильи PZ, маркет с красивыми и полезными вещами для питомцев, салон красоты со стразами и парфюмом, скетчи, розыгрыши и много поводов познакомиться и повеселиться.