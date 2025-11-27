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Всем стендап. Медиалига. Первая 1/8 финала

Ресторан Мишкин&Мишкин Краснодар, ул. имени Лаперуза, 3

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Впервые в Краснодаре. Крупнейшее стендап-сообщество России запускает Медиалигу. 6 месяцев местные знаменитости будут бороться за звание сильнейшего и возможность попасть в суперфинал в Москве. Главный приз - 333 333 рубля 33 копейки. Блогеры, бизнесмены, спортсмены и ведущие, которых ты знаешь, выйдут на сцену и покажут, на что способны. Турнир пройдет в 10 городах и соберет больше 200 участников. Это первый из трех концертов на стадии 1/8 финала в Краснодаре. Лучшие пройдут в 1/4 финала. Поддержи своего фаворита с самого старта. Организаторы ждут тебя 27 ноября в Мишкин&Мишкин. Сбор гостей в 19:00.

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