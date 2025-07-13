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Восемь любящих женщин

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам одноименной пьесы Робера Тома. Хочешь стать свидетелем настоящей драмы, где каждый персонаж имеет свою историю и тайну? Этот спектакль заставит задуматься о том, насколько сложно бывает разобраться в отношениях между близкими людьми. «8 любящих женщин» — это увлекательная детективная комедия, в которой восемь героинь берутся за расследование убийства. Так как посторонних в доме не было, становится ясно, что убийца — одна из них. У каждой женщины свой неповторимый характер и свои секреты, что придаёт истории комичность и загадочность. Интригующий сюжет, весёлые и непредсказуемые повороты событий и, конечно, интриги. Режиссёр Инна Перепелина.

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