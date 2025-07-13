Спектакль по мотивам одноименной пьесы Робера Тома. Хочешь стать свидетелем настоящей драмы, где каждый персонаж имеет свою историю и тайну? Этот спектакль заставит задуматься о том, насколько сложно бывает разобраться в отношениях между близкими людьми. «8 любящих женщин» — это увлекательная детективная комедия, в которой восемь героинь берутся за расследование убийства. Так как посторонних в доме не было, становится ясно, что убийца — одна из них. У каждой женщины свой неповторимый характер и свои секреты, что придаёт истории комичность и загадочность. Интригующий сюжет, весёлые и непредсказуемые повороты событий и, конечно, интриги. Режиссёр Инна Перепелина.