Основная тема произведения — насилие и общество. На сцене режиссёр и актёры исследуют вопрос: почему единственное, что сдерживает нас от насилия, — страх наказания, а не мораль? Не культурный и нравственный опыт, накопленный человечеством, а страх быть наказанным. — Что первично: страх или мораль; яйцо или курица? Выпускной спектакль базового курса актерского мастерства ACT.LAB 16/19 «Верёвка» по одноимённой пьесе Михаила Хейфеца, написанной в жанре мрачной комедии с жизнерадостным финалом