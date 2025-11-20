В программе три спектакля. 1. Правила и последствия. Спектакль о выборе, свободе и неизбежности систем. В центре - человек, стоящий перед границей, за которой начинается неизвестное. Каждый шаг - это вызов правилам, попытка выйти за пределы привычного. Но даже там, где кажется, что ты свободен, начинают рождаться новые ограничения. Постановщик Василий Белоусов. 2. Право грезить. Момент проваливания в Грезы, как происходит этот процесс и что будит в нас. Можем ли мы контролировать частоту, глубину…имеем ли выбор и право решать, о чем, когда и где Грезить? Грезы – это часть нас. Грезы бесконечно неизмеримы, а значит бесконечны и возможности чувствовать в них опору в сложные дни. Авторы идеи, постановщики - Любовь Перова, Ирина Смирнова, при участии Арины Садзик 3. Маленькая трагедия. Эмоции в спектакле, переживаемые в каждой стадии принятия горя, доходят до абсурда, чтобы в конце прийти к лёгкости, и при этом осознанию горя другого. Постановщик Тамила Фесай.