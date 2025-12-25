Уже устал от ярких новогодних витрин и суеты накануне праздника? А помнишь, как в детстве можно было сесть в уголочке и почитать сказку, пока салаты готовились, курица запекалась и десерты пробовались на кончике ложки? В программе: — Узнаешь о ритуалах грядущего праздника, его истории и тайнах — Послушаешь страшные сказки разных народов в исполнении со-основательниц проекта Vita Nuova — И погрузишься в новогоднюю атмосферу Это будет вечер в самом уютном книжном в центре старого города, попробуешь рождественскую выпечку, чокнешься со всеми бокалами.