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  1. Краснодар
  2. События

Вечер сказок

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Уже устал от ярких новогодних витрин и суеты накануне праздника? А помнишь, как в детстве можно было сесть в уголочке и почитать сказку, пока салаты готовились, курица запекалась и десерты пробовались на кончике ложки? В программе: — Узнаешь о ритуалах грядущего праздника, его истории и тайнах — Послушаешь страшные сказки разных народов в исполнении со-основательниц проекта Vita Nuova — И погрузишься в новогоднюю атмосферу Это будет вечер в самом уютном книжном в центре старого города, попробуешь рождественскую выпечку, чокнешься со всеми бокалами.

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