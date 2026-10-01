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Вечер истории и винила The Doors

Тёмный квартал, ул. Коммунаров, 114, подвал

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкально-виниловый вечер The Doors с фокусом на первые два альбома группы, The Doors (1967) и Strange Days (1967), их музыка и смыслы. Проследишь драматичную историю становления группы во главе с поэтом-бунтарём Джимом Моррисоном. Послушаешь винтажный винил, нырнёшь в глубины музыки и стихов. Авторская подача и полное музыкальное погружение с последующим обсуждением. В программе: · история становления The Doors; · музыкально-смысловой разбор двух первых альбомов; · прослушивание винтажного винила; · интерактив: общение, дискуссия, ответы на вопросы; · видеобонус. Запись через личные сообщения ВК/TG: @constantine_machiavelli

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