Выпускной спектакль базового актерского курса Давида Джинчарадзе ACT.LAB 29 «Удар» по мотивам одноименной пьесы Андреса Файеля. Действие основано на реальных событиях, произошедших в начале двухтысячных в немецком местечке Потцлов, где двое братьев Шёнфельд, а также их друг, Себастьян, издевались и зверски убили своего приятеля — Маринуса. Мастер курса и режиссёр — Давид Джинчарадзе.