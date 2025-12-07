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Выпускной спектакль базового актерского курса Давида Джинчарадзе ACT.LAB 29 «Удар» по мотивам одноименной пьесы Андреса Файеля. Действие основано на реальных событиях, произошедших в начале двухтысячных в немецком местечке Потцлов, где двое братьев Шёнфельд, а также их друг, Себастьян, издевались и зверски убили своего приятеля — Маринуса. Мастер курса и режиссёр — Давид Джинчарадзе.
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