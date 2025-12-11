Как празднуют Новый год разные народы России. Лекцию читает Ирина Кирилина, лектор образовательного проекта Vita Nuova, а также поэтесса, специалистка по культуре России, исследовательница фольклора и создательница фолк-проекта «Лис и волынка». Ты когда-нибудь задумывался, почему именно зимой отмечается Новый год? Не летом, не весной, а именно зимой? Узнаешь об этом на лекции! — Почему Новый год бывает не только в январе (и не только зимой)? — Зачем манси сыплют воронам стружки из детской колыбели? — Как чуваши гадают на пельменях и почему осетины не готовят плов на Новый год? — Когда вообще появилась традиция наряжать елку и водить вокруг неё хороводы? (И это будут не милые сказочные истории, а те, в которых присутствуют неприличные и жуткие подробности)