ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Тысяча лиц Нового года

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Как празднуют Новый год разные народы России. Лекцию читает Ирина Кирилина, лектор образовательного проекта Vita Nuova, а также поэтесса, специалистка по культуре России, исследовательница фольклора и создательница фолк-проекта «Лис и волынка». Ты когда-нибудь задумывался, почему именно зимой отмечается Новый год? Не летом, не весной, а именно зимой? Узнаешь об этом на лекции! — Почему Новый год бывает не только в январе (и не только зимой)? — Зачем манси сыплют воронам стружки из детской колыбели? — Как чуваши гадают на пельменях и почему осетины не готовят плов на Новый год? — Когда вообще появилась традиция наряжать елку и водить вокруг неё хороводы? (И это будут не милые сказочные истории, а те, в которых присутствуют неприличные и жуткие подробности)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

по подписке
Пахлава глупости
Пахлава глупости
по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста