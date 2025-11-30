Мастер-класс «Цветотипирование» от Makeup kitchen — это способ увидеть свою природную красоту по-новому, узнать, какие цвета действительно «твои», и как они могут подчёркивать твою индивидуальность. Что тебя ждёт: — Разбор основных цветовых направлений и нюансов, основы колористики; — Подбор оттенков из более чем 50 цветов драппинга; — Определение уровня контрастности внешности — важный этап для выбора макияжа, одежды и аксессуаров; — Рекомендации по индивидуальной палитре оттенков; — Создание личного color-book — компактной подборки оттенков, которую ты заберёшь с собой; — Твой личный colorkey (мини-брелок с образцами цветов, чтобы всегда иметь под рукой подсказку при выборе одежды или макияжа). Длительность до 2 часов. Все материалы включены в стоимость, опыт не требуется. Мастер-классы проходя ежедневно, удобную дату и время можно выбрать в расписании по кнопке «купить билет».