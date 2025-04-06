Поэтический вечер Лусине Пустовой - вечер во французском стиле, посвященный одной из самых романтичных историй любви поэтов двадцатого столетия. Владимир Маяковский в любви пожирающей и в любви созидающей. Романы, болезненные расставания, широкие жесты, одержимость и страсть в короткой жизни гения. Исследование тайных сердечных переживаний, фотографии, и, конечно, поэзия великих о любви. Весенний вечер с цветами и игристым, круассанами и французскими закусками, сырами, музыкой, стилем и шиком. План мероприятия: 17.00 - 17.30 - фуршет. 17.30 - 18.45 - поэтическая часть. 18.45 - 19.15 - сырная дегустация. 19.15 - 19.45 - дегустация крафтовых вин. 19.45 - 21.00 - after party с живой французской музыкой, круассанами и беседами. Мероприятие пройдет в изысканном пространстве со свечами и живыми цветами, а так же фотозоной с багетами и круассанами. Дресс-код вечерний или классический. Приветствуется образ или элементы образа во французском стиле. О ревуар!