«Акт любви в аварийном здании» — так определяет атмосферу спектакля «Циники» режиссё Павел Львов-Белов. Модернистский роман А. Мариенгофа, который И. Бродский называл главным романом русской литературы, имеет незаслуженно малое количество сценических воплощений. В попытках следовать удивительному слогу автора, состоящему преимущественно из обескураживающих образов и неожиданных контрапунктов, режиссёр на сцене театра Veritas, сочетая несочетаемое, исследует тему жертвенной любви на фоне всепоглощающей революции. Чёрный юмор на грани сумасшествия, циничные замечания сквозь сжатые зубы, пылкие любовные признания на обломках старого мира — всё это спектакль «Циники». Так что такое цинизм — спасительная пилюля или медленнодействующий яд? И так ли прозрачна эта история или за ней скрывается нечто монументальное, непосредственно касающееся сегодняшнего человека? Над этими и другими вопросами организаторы предлагают поразмышлять вместе на премьере нового спектакля. Даты проведения: 24 и 25 июля.