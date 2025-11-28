Спектакль про боль поколения. Про свет, который каждый обретает в людях, которые появляются на нашем пути именно в тот самый момент, когда мы лишены надежды вновь обрести себя. «Три товарища» — это настоящая потеря. Потеря времени, поколения, силы, надежды, веры… И даже жизни в её разных значениях. Но, как говорит главная героиня спектакля Патриция Хольман: «Иногда, надо уметь и проигрывать. Иначе, как жить?».