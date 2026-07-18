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Три товарища

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль про боль поколения. Про свет, который каждый обретает в людях, которые появляются на нашем пути именно в тот самый момент, когда мы лишены надежды вновь обрести себя. «Три товарища» — это настоящая потеря. Потеря времени, поколения, силы, надежды, веры… И даже жизни в её разных значениях. Но, как говорит главная героиня спектакля Патриция Хольман: «Иногда, надо уметь и проигрывать. Иначе, как жить?». 18 и 19 июля с 18:00 до 21:00

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