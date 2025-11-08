Организаторы переносят всю атмосферу в театр, на площадку «Люди-Игры», где каждый подготовил свой танцевальный монолог. Более чем за 10 лет, на джэмах Уличной физики выступали танцоры разных стилей, являясь частью истории. Организаторы пригласили некоторых представителей этих стилей. Это не фестиваль и не соревнования. Это возможность увидеть «слово» каждого и понять его по-своему.